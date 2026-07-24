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İran, Bahreyn'deki Amazon veri merkezini vurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn’deki Amazon veri merkezini hedef aldıklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki Amazon veri merkezini hedef aldıklarını açıkladı.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD merkezli teknoloji ve e-ticaret devi Amazon'un veri merkezini hedef aldıklarını açıkladı. Devrim Muhafızları, "Güçlerimiz, çocuk katili Amerikan ordusuna bilgi sağlamada önemli bir rol oynayan Amerikan şirketi Amazon'un istihbarat veri merkezi binasını hedef aldı ve imha etti" dedi.

Amazon ya da Bahreyn tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmazken, Devrim Muhafızları, geçtiğimiz salı günü de aynı veri merkezini hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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