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İran: "Bahreyn'de Şeyh İsa Üssü, ABD'nin İHA deposu ve yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduk"

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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD'ye ait İHA deposu ve yapay zeka destekli hedefleme merkezinin balistik füzelerle imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü, ABD'nin İHA deposu ve saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli hedefleme merkezinin vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'de saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Gece saatlerinde çocuk katili ABD ordusunun saldırısına karşılık olarak Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssündeki ABD savaş uçaklarının bulunduğu hangar, park alanı ve yakıt depoları vuruldu" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca ABD'ye ait insansız hava aracı deposu ile ABD'nin saldırılarda hedef belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli hedefleme merkezinin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vurularak imha edildiği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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