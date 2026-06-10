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İran ordusu: "ABD'ye ait MQ9 insansız hava aracı vurularak düşürüldü"

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İran Devrim Muhafızları, ABD ordusuna ait MQ9 insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle vurularak imha edildiğini duyurdu. Olay, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki gerginlik sırasında yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait MQ9 insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle vurularak imha edildiğini duyurdu.

ABD'nin bir askeri helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırıların ardından askeri gerginlik sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir MQ9 insansız hava aracının, modern hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiği belirtildi. İHA'nın vurulma anının görüntüsü paylaşıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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