İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüten 14 kişi gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 14 kişinin 4 eyalette düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail adına faaliyet yürütenlere karşı ülkenin 4 farklı eyaletinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bildirildi. Kirmanşah eyaletinde Almanya'da bulunan 1 kişi tarafından yönlendirildiği belirtilen 4 kişilik grubun tespit edilerek gözaltına alındığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin devlet kurumlarına yönelik saldırı planladığı öne sürülürken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, 1 silah ve 3 Starlink uydu internet cihazının ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca, Elburz eyaletinde 5, Kirman eyaletinde ise 4 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin, Elburz ve Kirman eyaletlerindeki askeri merkezler ile hassas bölgelerden topladıkları görüntü ve bilgileri, düşman unsurlar ile İsrail'e bağlı olduğu öne sürülen "International" adlı medya ağına ilettikleri belirtildi. Fars eyaletinde de 1 kişinin, ülkeye ait rafinerilere ilişkin bilgi, koordinat ve görüntüleri gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı