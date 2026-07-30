İran: "ABD saldırısında 3 DMO personeli öldürüldü"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin gece saatlerinde başlattığı füze saldırısında 3 personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin gece saatlerinde düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. DMO, ABD'nin füze saldırısında 3 personelin hayatını kaybettiğini bildirdi. DMO'nun Zencan eyaletindeki Ensar el-Mehdi birimi, hayatını kaybedenlerin Mahmud Mollacabbari, Muhammedrıza Cheraghi ve Cemal Amiri olduğunu açıkladı. Birim, söz konusu kişilerin 30 Temmuz'da İran'ın sınırlarını ve halkını savunurken "ABD'nin suçlu terörist rejiminin vahşi saldırısı" sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı