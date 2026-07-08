İran: "Mahşehr'deki ABD saldırısında bir personel öldü"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'ın güneyindeki Mahşehr kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında Deniz Kuvvetleri'ne ait bir personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD ile İran arasında dün gece askeri gerilim tırmandı. ABD'nin, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef aldığı iddiasıyla başlattığı saldırılara Tahran yönetimi, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerini hedef alarak karşılık verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'nin Mahşehr kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında Deniz Kuvvetleri'ne ait bir personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı