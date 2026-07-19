İran ordusu: "ABD'ye ait kamikaze İHA düşürüldü"

İran ordusu, ülkenin güney kesimlerinde ABD'ye ait bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran ordusu ABD'ye ait bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" (Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Aracı) tipi bir İHA'nın İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle engellenerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İHA'nın ülkenin güneyinde vurulduğu belirtilirken, müdahalenin gerçekleştiği kesin konuma ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı