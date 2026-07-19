Haberler

İran ordusu: "ABD'ye ait kamikaze İHA düşürüldü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ordusu, ülkenin güneyinde ABD'ye ait LUCAS tipi kamikaze insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İran ordusu, ülkenin güney kesimlerinde ABD'ye ait bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran ordusu ABD'ye ait bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" (Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Aracı) tipi bir İHA'nın İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle engellenerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İHA'nın ülkenin güneyinde vurulduğu belirtilirken, müdahalenin gerçekleştiği kesin konuma ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

Anlaşma sağlandı: Tadic geri dönüyor
Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

50 bin TL için klozetin başına koştular! Avm'deki yarışma olay çıkardı
Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay

Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da yollar ayrıldı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu