İran-ABD arasında Hürmüz merkezli anlaşma taslağı iddiası

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında muhtemel bir barış anlaşmasına yönelik gayriresmi çerçeve taslağını yayımladı. Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürecek, ABD ise askeri güçlerini geri çekip ablukayı kaldıracak. Anlaşmanın 60 gün içinde BMGK'da resmileştirilmesi öngörülüyor.

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında muhtemel bir barış anlaşmasına yönelik mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına ulaşıldığını öne sürdü. Taslağa göre; İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek. Buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak.

Taslakta ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğinin yönetimi ve yönlendirilmesinin İran ile Umman iş birliğinde koordine edileceği belirtildi. Haberde, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması durumunda mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bağlayıcı bir kararla resmileştirileceği kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
