Irak'ta siviller, düşen İran İHA'sını araca yükleyerek götürmeye çalıştı

Güncelleme:
Irak'ın Selahaddin vilayetindeki bir köye düşen İran yapımı insansız hava aracını (İHA) bölge halkı, patlayıcı olabileceği ihtimaline rağmen araçlarına taşıyarak götürmeye çalıştı. Olay sosyal medyada dikkat çekti.

Irak'ın Selahaddin vilayetindeki bölge halkı, düşen İran yapımı bir insansız hava aracını (İHA), araca yükleyerek götürmeye çalıştı.

İsrail ile ABD'nin İran'a karşı başlattığı askeri operasyonların ardından bölgede tansiyon yükselirken, Irak'ta dikkat çeken bir olay yaşandı. Selahaddin vilayetine bağlı Samarra ilçesi yakınlarındaki bir köye düşen İran yapımı İHA, bölge halkı tarafından bulundu. Iraklı şahıslar, patlayıcı yüklü olabileceği ihtimaline rağmen İHA'yı araçlarına taşıyarak götürmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler, kamuoyunda yankı uyandırdı.

Kısa sürede Irak basınında da yer bulan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BAĞDAT

