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Irak'ın Kuzeyinde 30 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde 34 terör hedefine yönelik operasyonlar düzenlendi.

MSB: "Irak'ın kuzeyinde 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma BakanlığıIrak'ın kuzeyinde 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Irak'ın Kuzeyinde 30 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OĞULCAN ARSLAN - 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Güvenlik Politika 3-sayfa Hakurk Terör Dünya Gara Irak PKK

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