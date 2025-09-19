Haberler

Irak, DEAŞ Üyesi 47 Fransız Vatandaşı'nı Suriye'den Teslim Aldı

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, terör örgütü DEAŞ üyesi 47 Fransız vatandaşının Suriye'den Irak'a getirildiğini açıkladı. Bu kişilerin Irak'taki terör saldırılarına katıldıkları ve ülke güvenliğini tehdit ettikleri bildiriliyor.

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, terör örgütü DEAŞ üyesi 47 Fransa vatandaşının Suriye'den teslim alındığını duyurdu.

Irak Ulusal İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyesi 47 Fransa vatandaşının Suriye'den teslim alındığını duyurdu. 47 Fransız vatandaşının, Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'a getirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin tamamının terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ve Irak güvenlik güçleri tarafından arandığı aktarıldı. Irak Ulusal İstihbarat Servisi, bu kişilerin bir kısmının 2014-2017 yılları arasında Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarına katıldığını bildirdi. Açıklamada, Suriye'den teslim alınan Fransız vatandaşlarının Irak dışında da ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğuna da dikkat çekilerek, "Nakil işlemi, Irak yargısının gözetiminde, istihbarat servisimizin yürüttüğü soruşturmalara dayanan yakalama kararları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kişiler Irak yasalarına göre yargılanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ERBİL

500
