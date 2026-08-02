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Irak Başbakanı Zeydi: "Topraklarımız kimseye saldırmak için üs olmayacak"

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülke topraklarının kardeş ve dost ülkelere yönelik saldırılar için üs ya da geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtilerek, güvenlik ihlallerinin önlenmesi amacıyla ortak güvenlik komitesi kurulduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülke topraklarının kardeş ve dost ülkelere yönelik saldırılar için üs ya da geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtilerek, güvenlik ihlallerinin önlenmesi amacıyla ortak güvenlik komitesi kurulduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, bölgedeki son güvenlik gelişmelerini değerlendirmek amacıyla olağanüstü güvenlik toplantısına başkanlık etti. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; toplantıda, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı ya da güvenlik ihlalinin önlenmesi amacıyla ortak bir güvenlik komitesi kurulması kararlaştırıldı. Zeydi, güvenlik kurumlarına yasaların tavizsiz uygulanması, ülke güvenliğinin güçlendirilmesi ve Irak'ın egemenliğinin korunması talimatını verdi.

Toplantıda, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı girişimini engellemeye hazır olduğu vurgulandı. Irak hükümetinin ülke topraklarının kardeş ve dost ülkelere yönelik saldırılar için üs ya da geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceği belirtilerek, bunun ulusal egemenlik, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk ilkelerinin bir gereği olduğu ifade edildi.

Sınır hareketliliği iddiası

Suudi Arabistan merkezli el-Arabiya televizyonu, Ürdün ve Suriye yönetimlerinin Irak sınırına yakın bölgelerde bazı milis grupların hareketliliğini tespit ettiklerini ve Irak topraklarından düzenlenecek herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağı uyarısını Bağdat'a ilettiklerini öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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