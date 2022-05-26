İpte asılı kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Haberler

İpte asılı kalan ebabil kuşu kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'da 3 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Isparta Bahçelievler Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısında kanadına ip takılan ebabil kuşu vatandaşlar tarafından farkedildi. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri, ebabili kurtararak bulunduğu yerden indirdi. Yaralı ebabil kuşu Isparta Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğünde tedavi altına alındı.