İpte asılı kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Haberler

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İpte asılı kalan ebabil kuşu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İpte asılı kalan ebabil kuşu kurtarıldı Isparta'da 3 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

İpte asılı kalan ebabil kuşu kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'da 3 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındı.

Isparta Bahçelievler Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısında kanadına ip takılan ebabil kuşu vatandaşlar tarafından farkedildi. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri, ebabili kurtararak bulunduğu yerden indirdi. Yaralı ebabil kuşu Isparta Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğünde tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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