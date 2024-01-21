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İpsala'da Drone Destekli Denetim Yapıldı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla Gala Gölü Milli Parkı'nda drone destekli denetim yaptı. Ekipler, vatandaşları çevre kanunu hakkında bilgilendirdi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla Gala Gölü Milli Parkı'nda drone destekli denetim yaptı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sorumluluk bölgesinde bulunan İpsala ilçesi Gala Gölü Tabiat Parkı'nda hava destekli drone kamera ve devriye faaliyeti ile kontrol yapan jandarma ekipleri, vatandaşları 'Çevre kanunu' hakkında da bilgilendirdi.

Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gala Gölü Jandarma Edirne Hayvanlar Çevre Doğa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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