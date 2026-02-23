Haberler

İpekyolu'nda bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi

İpekyolu'nda bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te trafik yoğunluğu olan İpekyolu'nda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyreden 18 yaşındaki genç, önündeki otomobile çarparak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te trafik yoğunluğu olan İpekyolu'nda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyreden 18 yaşındaki genç, önündeki otomobile çarparak hayatını kaybetti.

Olay, 21 Şubat günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi, trafik yoğunluğuyla bilinen yolda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyretmeye çalışırken sola manevra yapınca önündeki otomobile hızla çarparak ağır yaralandı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Barış Tanrıverdi, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

18 yaşındaki Barış Tanrıverdi'nin ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise arkadaşlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapar yapmaz önündeki otomobile hızla çarpma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, aynı yolda gençlerin sık sık benzer tehlikeli hareketlerde bulunduğu ve önlem alınması gerektiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti

Dünya Kupası'na götürdüğü takımdan istifa etti
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı