İpekyolu'nda bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi

Gaziantep'te trafik yoğunluğu olan İpekyolu'nda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyreden 18 yaşındaki genç, önündeki otomobile çarparak hayatını kaybetti.

Olay, 21 Şubat günü akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi, trafik yoğunluğuyla bilinen yolda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyretmeye çalışırken sola manevra yapınca önündeki otomobile hızla çarparak ağır yaralandı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Barış Tanrıverdi, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

18 yaşındaki Barış Tanrıverdi'nin ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise arkadaşlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapar yapmaz önündeki otomobile hızla çarpma anları yer aldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, aynı yolda gençlerin sık sık benzer tehlikeli hareketlerde bulunduğu ve önlem alınması gerektiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı