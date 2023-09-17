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İntihar Etmeyince Öldürmüş

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da 4 çocuk annesi Ayşe Altan'ı öldüren Abdülhamit Altan, eşinin intihar etmemesi üzerine cinayeti işlediğini itiraf etti.

İNTİHAR ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan'ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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