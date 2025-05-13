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Interpol'ün Aradığı DEAŞ'lı Terörist Kırıkkale'de Yakalandı

Interpol'ün Aradığı DEAŞ'lı Terörist Kırıkkale'de Yakalandı
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Kırıkkale'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, polis operasyonuyla gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere gönderme merkezine teslim edilecek.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı terörist sınır dışı edilecek

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yabancı uyruklu terörist, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve genel güvenlik açısından tehdit oluşturduğu belirlenen Irak uyruklu A.K.O. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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