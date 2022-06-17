Malatya'da internet sitesi üzerinden kaçak sigara satan şüpheli yakalandı Malatya'da internet sitesi üzerinden kaçak sigara satan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malatya'da internet sitesi üzerinden kaçak sigara satan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca, bir şüphelinin, internet alışveriş sitesi üzerinden faturasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı sigara satışı yaptığını belirledi. Kendirli Mahallesi'nde şüpheli ile buluşan jandarma ekipleri, şahsın kaçak sigaraları göstermesi üzerine operasyon düzenledi. 10 bin dolu makaron ele geçiren ekipler şüpheli hakkında adli işlem başlattı. AA / Yeter Erdine - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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