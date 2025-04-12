İnsanlığın öldüğünün tablosu! Sürücü öldü, insanlar meyveleri araçlarına doldurdu

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada elma yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Irmak (45), hayatını kaybetti.

Demir bariyerlere çarpıp, devrilen TIR'da yüklü elmalar kazanın etkisiyle yola savruldu. Yoldan geçenler ise ölümlü kazaya rağmen elmaların derdine düştü. Görüntülerde lüks bir SUV'a kasa kasa elma yüklendiği görüldü.