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İnsanlığın öldüğünün tablosu! Sürücü öldü, insanlar meyveleri araçlarına doldurdu

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Diyarbakır'da tır sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada vatandaşlar, yola saçılan meyveleri araçlarına doldurdu. Görüntülerde lüks bir SUV'a da kasa kasa elma yüklendiği görüldü.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada elma yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Irmak (45), hayatını kaybetti.

Demir bariyerlere çarpıp, devrilen TIR'da yüklü elmalar kazanın etkisiyle yola savruldu. Yoldan geçenler ise ölümlü kazaya rağmen elmaların derdine düştü. Görüntülerde lüks bir SUV'a kasa kasa elma yüklendiği görüldü.

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İnsanlığın öldüğünün tablosu! Sürücü öldü, insanlar meyveleri araçlarına doldurdu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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