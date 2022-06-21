İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir inşaat alanında kireçle oynayan 3 çocuk, fenalaşarak hastanelik oldular. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir inşaat alanında kireçle oynayan 3 çocuk, fenalaşarak hastanelik oldular. Olay, Hamidiye Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Ahmet Y. (8), Velid G. (9) ve Bünyamin K. (13) inşaat alanındaki kireçle oynamaya başladılar. Uzun süre kireçle oynayan çocuklar fenalaşırken, çocukları gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Çocuklar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa Çocuk 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.