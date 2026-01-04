İzmirli mühendis Belgrad'da tutuklandı: Ailesi adalet bekliyor

İzmir'den eşiyle birlikte gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Rusya tarafından hakkında çıkarılan tutuklama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve tutuklanan İnşaat Mühendisi Mustafa Sarıkavak'ın ailesi, yaşanan sürece tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, İnşaat Mühendisi Mustafa Sarıkavak, eşi Emine Sarıkavak ile birlikte 23 Ekim 2025 tarihinde İzmir'den Belgrad'a seyahat etti. Belgrad'daki polis kontrolü sırasında Sarıkavak, Rusya tarafından hakkında Interpol kaydı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Tutuklama kararının, 4 Mart 2023 tarihinde Moskova'da meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına dayandığı öğrenildi. Ailenin paylaştığı bilgilere göre; Mustafa Sarıkavak, 2022 yılı ortasından Kasım 2023'e kadar Moskova'daki uluslararası bir projede, alt taşeron bir firmada teknik ofis mühendisi olarak görev yaptı. Sarıkavak'ın kazanın yaşandığı gece şantiyede bulunmadığı, olayı ertesi gün öğrendiği ve bu durumun resmi dilekçelerde de yer aldığı belirtildi. Olay sonrasında Sarıkavak'ın hiçbir resmi ifadeye çağrılmadığı, kendisine mahkeme celbi veya konsolosluk aracılığıyla herhangi bir bildirim yapılmadığı ifade edildi.

"Yetki ve sorumluluğu yoktu"

Dosyada yer alan iş güvenliği iddialarının Sarıkavak'ın görev tanımı dışında olduğu vurgulandı. İSG uzmanlığı sertifikası bulunmayan ve şantiye müdürü olarak atanmayan Sarıkavak'ın, personel eğitme, denetim yapma veya üretimi durdurma gibi yetkilerinin olmadığı kaydedildi. Ayrıca Sarıkavak'ın Rusça bilmediği ve İSG eğitimi verme yetkisine sahip olmadığına dair bilgilerin de dosyada savunma olarak yer aldığı öğrenildi. Olayın ardından Sarıkavak'ın çalışma vizesinin yenilendiği, Rusya'ya yasal giriş-çıkış yapmaya devam ettiği ve Kasım 2023'te evlilik nedeniyle Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı belirtildi.

Dosya bekleniyor

Avukatların itirazları üzerine Rusya'dan dava dosyasının talep edildiği, ancak yaklaşık 29 gündür mahkeme kararının beklendiği ve Sarıkavak'ın Belgrad'daki merkez cezaevinde tutukluluğunun sürdüğü bildirildi. Emine Sarıkavak, eşinin yetki ve sorumluluğu bulunmayan bir kazadan dolayı sorumlu tutulmaya çalışıldığını belirterek, asıl sorumluların faaliyetlerini sürdürürken alt kademedeki bir mühendisin uluslararası tutuklamayla karşı karşıya kalmasının mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi. Sarıkavak ailesi, hukuki sürecin hızlandırılması ve mağduriyetin giderilmesi için devlet yetkililerinden destek bekliyor. - İZMİR