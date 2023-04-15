İnşaat işçisi çöken toprağın altına kaldı, ekipler adeta zamanla yarıştı Ekipler toprağın altına kalan işçi için seferber oldu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında bir işçi çöken toprağın altında kaldı.

İnşaat işçisi çöken toprağın altına kaldı, ekipler adeta zamanla yarıştı

Ekipler toprağın altına kalan işçi için seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında bir işçi çöken toprağın altında kaldı. Kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışarak işçiyi toprak altından çıkardı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bayramoğlu Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak sebebiyle alanda çalışan Zafer Ataseven isimli işçi göçük altında kaldı.

İlk operasyonu arkadaşları yaptı

Olayı gören Ataseven'in mesai arkadaşları hemen bölgeye koştu. Toprağı kazan diğer işçiler, Ataseven'in kafasını çıkarmayı başardı. İşçiler hemen kurtarma ekiplerine haber verirken, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis sevk edildi.

Zamanla yarıştılar

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Toprak altında çaresizce bekleyen Ataseven, kurtarma ekiplerinin operasyonuyla sağlıklı bir şekilde dışarıda çıkartıldı. Ataseven'in mesai arkadaşları da, kurtarma operasyonunu çaresiz gözlerle izledi. Kepçe yardımıyla çıkartılan işçi Darıca Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.