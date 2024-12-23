Inşaat Halinde Düşen Hemşire Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı hastanenin karşısındaki inşaattan düşen erkek hemşire, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece 03.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Vezirköprü Devlet Hastanesi karşısındaki inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dördüncü katına çıkan Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ahmet Kalyoncu (24), bulunduğu yerden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN