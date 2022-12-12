Korkunç olay! Buz tutan göle düşen 6 çocuktan 3'ü öldü, 2'si suda kayboldu 3. Sayfa Haberleri İngiltere'nin buz tutan Solihull Gölü'ne düşen 6 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin durumunun kritik ve 2 çocuğun da kayıp olduğu açıklandı. İngiltere'de Solihull kentinde Kingshurst'da bulunan Babbs Mill Parkı'nda buz tutan Solihull Gölü'nde oyun oynayan çocuklar suya düştü. KALPLERİ DURDU Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan 4 çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Yaşlarının 8, 10 ve 11 olduğu belirtilen 3 çocuğun tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 6 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğu bildirildi. KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Öte yandan yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmazken, diğer 2 çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa England 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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