Korkunç olay! Buz tutan göle düşen 6 çocuktan 3'ü öldü, 2'si suda kayboldu
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İngiltere'nin buz tutan Solihull Gölü'ne düşen 6 çocuktan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin durumunun kritik ve 2 çocuğun da kayıp olduğu açıklandı.
İngiltere'de Solihull kentinde Kingshurst'da bulunan Babbs Mill Parkı'nda buz tutan Solihull Gölü'nde oyun oynayan çocuklar suya düştü.
KALPLERİ DURDU
Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan 4 çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Yaşlarının 8, 10 ve 11 olduğu belirtilen 3 çocuğun tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 6 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğu bildirildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmazken, diğer 2 çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa