İngiltere'de 10 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltılar

İngiltere'de ailesi Pakistan'ı ziyaret ederken evlerinde ölü bulunan 10 yaşındaki Sara Sharif'in ölümüyle ilgili olarak baba, üvey anne ve amca gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Ailesi Pakistan'ı ziyaret ettiği sırada, İngiltere'deki evlerinde ölü bulunan 10 yaşındaki Sara Sharif'in ölümüyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında, baba, üvey anne ve amca gözaltına alındı.

Surrey Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sara'nın cansız bedeni 10 Ağustos'ta, kendisini Sara'nın babası Urfan Şerif olarak tanıtan bir kişi tarafından yapılan arama üzerine, yerel saatle 02.50 sularında polisin, Woking'deki bir adrese intikal etmesinin ardından bulundu. Polis, bu aramanın Pakistan'dan yapıldığını belirtti.

Surrey Polisi ve Sussex Polisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sara'nın ölüm nedenini belirlemek üzere 15 Ağustos'ta otopsi yapıldı ancak ölüm nedeni saptanamadı. Polis, yapılan otopside, Sara'nın çok sayıda yaralanmaya maruz kaldığını tespit etti.

"BABA, SARA'NIN ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE PAKİSTAN'A GİTTİ"

Yetkililer, baba Urfan Sharif'in Sara'nın ölümünden bir gün önce, 9 Ağustos'ta diğer 5 çocuğuyla birlikte uçakla Pakistan'a seyahat ettiğini belirtti. 13 Eylül'de ise polis, Dubai aktarmalı uçuşla Pakistan'dan dönen baba Urfan Sharif (41), üvey anne Beinash Batool (29) ve amca Faisal Malik'i (28) Gatwick Havalimanı'nda cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Polisten yapılan açıklamada, "Şu anda gözaltındalar ve ilerleyen zamanda sorgulanacaklar. Sara Şerif'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma hızlı ilerleyen, zorlu ve karmaşık bir hal almıştır" denildi.

Öte yandan, yetkililer babayla birlikte Pakistan'a giden, 1 ila 13 yaşlarındaki 5 çocuğun, Pakistanlı yetkililerce 11 Eylül'de güvenli bir yere alındığını belirtti.

Surrey polisi, soruşturmanın devamına ilişkin Interpol, Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve diğer uluslararası ortaklarla irtibat halinde olduklarını bildirdi.