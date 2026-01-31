Haberler

Makinenin üzerinden düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında temizlik sırasında makineden düşen işçi, 5 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden düşerek ağır yaralanan işçi, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü 09.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
