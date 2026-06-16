Bursa'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Adıyaman Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları 71 yaşındaki Lütfiye B.'yi evinde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lütfiye B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Lütfiye B.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı