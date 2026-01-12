İnegöl'de 300 gram bonzai ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenlediler. Ev didik didik arandı. Aramalarda yaklaşık 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E. (35) gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa