Haberler

İnegöl'de 300 gram bonzai ele geçirildi

İnegöl'de 300 gram bonzai ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve operasyon düzenlediler. Ev didik didik arandı. Aramalarda yaklaşık 300 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Suriye uyruklu şüpheli Ahmed E. (35) gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü