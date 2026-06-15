Üzerinden traktör geçti, ağır yalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, gübre yüklü römorkun traktörden ayrılması sonucu kontrolden çıkan traktör sürücüsünün üzerinden geçti. Ağır yaralanan sürücünün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde bir evin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Saip A., arkasına bağladığı gübre yüklü römorku traktörüyle çekmeye başladı. Ancak hareket ettiği sırada römorkun bağlantısı yerinden çıktı.

Bağlantının kopmasıyla savrulan römork nedeniyle kontrolden çıkan traktörün sürücüsü Saip A., araçtan düşerek yere savruldu. Bu sırada hareketini sürdüren traktör, sürücünün üzerinden geçti. Kontrolden çıkan traktör daha sonra park halindeki bir römorka çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saip A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı