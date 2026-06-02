Baraka alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada bulunan baraka çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada bulunan baraka henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler barakanın tamamını sararken, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı