Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken karşılaşan Erdinç Ç. ile Selim C. (36) arasında tartışma çıktı. Tartışmada bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

