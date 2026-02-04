Haberler

PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı

PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde PTT Kargo minibüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın yaralandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde yaşandı ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet T. (27) yönetimindeki 34 PAJ 530 plakalı PTT Kargo minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ç.'ye (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba

Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti