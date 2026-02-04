PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde PTT Kargo minibüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın yaralandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde yaşandı ve kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Kaza 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet T. (27) yönetimindeki 34 PAJ 530 plakalı PTT Kargo minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ç.'ye (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa