Haberler

Polisten kaçtı, üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Polisten kaçtı, üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı durdurmak istedi. Polisi gören M.K. (25), ekiplerden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelinin üzerinden düşen tabancayı fark eden ekipler, kovalamacanın ardından şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Tabanca ile birlikte mermilere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe'den özür dilediler!
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı