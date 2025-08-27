İnegöl'de Park Halindeki TIR Yangını Söndürüldü

İnegöl'de Park Halindeki TIR Yangını Söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir TIR'da çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR alev alev yandı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde olan 16 KFY 82 plakalı TIR'ın çekici kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu TIR'ın bir kısmında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
