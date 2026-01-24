Haberler

İnegöl OSB'de TIR'ın dorsesinden düşen işçi yaralandı

İnegöl OSB'de TIR'ın dorsesinden düşen işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesinden düşen işçi Muharrem T. (59) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesinden düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan TIR'ın dorsesine tekstil malzemesi yükleyen işçi Muharrem T. (59), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Trump'tan dikkat çeken adım! O ülkenin vatandaşları sınırdışı edilecek
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti