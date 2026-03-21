Haberler

Bursa-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ise hafif yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 19.30'da gerçekleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Davut Ç. (42) yönetimindeki 16 KPR 24 plakalı otomobil, iddiaya göre karayoluna aniden çıkan Tanju Karabudak'a (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 55 metre sürüklenen yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tanju Karabudak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

