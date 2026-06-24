Otomobilin çarptığı abla-kardeş yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı kardeş ve ablası yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Cuma mahallesi Nuri Doğrul caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ümit B.(25) Yönetimindeki 16 KOT 39 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Elif K.(18) ve Merve K.(23)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen abla ve kardeşi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı