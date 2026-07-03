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Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı, sürücüsü olay yerinden kaçtı

Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı, sürücüsü olay yerinden kaçtı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp devrildi. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra devrildi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AAR 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 ASS 542 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yan yatarak devrildi.

Kazanın ardından araçtan çıkan sürücü, olay yerini terk etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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