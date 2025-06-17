İnegöl'de Otobüs ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs ile motosikletin kazası kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali A.idaresindeki 16 BAP 935 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Hamza T. yönetimindeki 16 M 06009 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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