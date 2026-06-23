Haberler

Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yola aniden çıkan otomobile çarparak saplanması sonucu sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, yola aniden çıkan otomobile çarparak saplandı. Yaşanan kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A.(21) yönetimindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, yoldan dönüş yapan İsmail Ş.(51) yönetimindeki 16 F 5067 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araca saplanan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı

Bayhan konserinde feci kaza! Yaralılar var
Havalimanına giden yolcuların araçlarla önü kesildi, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyaları çalındı

Havalimanına giden minibüsün önünü kestiler, bir serveti alıp kaçtılar
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Kahreden haber! Ihlamur toplamak için çıktığı ağaç sonu oldu
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı