Bursa'da motosiklet yayalara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı. Yaralı yayanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde Gökhan B. (18) yönetimindeki 16 BUJ 420 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zekeriya K.'ya (69) çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve yaya, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa