İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Mesut Şen (44) yönetimindeki 16 BHM 938 plakalı motosiklet, İnegöl'den gelip Akhisar Mahallesi'ne Köprülü Kavşağı üzerinden dönüş yaptığı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet 50 metre sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA