Yaralı motosiklet sürücüsü yaralı annesinin elini tutup moral verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralı annesinin elini tutup moral verdi.

Kaza saat 17.00 sıralarında Burhaniye mahallesi Parkyolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf G.(16) yönetimindeki 16 BDK 135 plakalı motosiklet ile Emre F.(26) yönetimindeki 16 BSM 896 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler ile yolcular Semra F.(52) ile Hüseyin B.(16) yaralandı.

Annesinin elini hiç bırakmadı

Yaralı sürücü Emre F. yaralı olan annesi Semra F.'nin elini tutarak moral verdi. Annesinin iyi misin sorusuna ise genç, "Vallahi iyim anne, çok iyiyim" diyerek cevap verdi.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA