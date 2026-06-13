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Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Tahsin A. (23) yönetimindeki 16 BSS 521 plakalı minibüs, Uğur A. (50) idaresindeki 16 SYD 02 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrulurken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler Tahsin A. ve Uğur A. ile minibüste bulunan Çağdaş E. (23), otomobilde yolcu olarak bulunan Fatıma A. (7), Peruza A. (70), Müzekkir A. (77), Emine A. (42), Elif S. (8) ve Ahmet S. (6) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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