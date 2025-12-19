Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Ahmet A. (81), iddiaya göre merdivenlerden inerken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna kafa üstü düştü. Sesi duyarak evlerinden çıkan komşuları yaşlı adamı kanlar içinde görünce 112'ye haber verdiler. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA