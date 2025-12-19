Haberler

Merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düşen 81 yaşındaki Ahmet A., ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Ahmet A. (81), iddiaya göre merdivenlerden inerken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna kafa üstü düştü. Sesi duyarak evlerinden çıkan komşuları yaşlı adamı kanlar içinde görünce 112'ye haber verdiler. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

Yıldız futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladı
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
İsveç'te kan donduran cinayet: Suikastçı 12 yaşında çıktı

Suikastçı küçücük çocuk çıktı! O da yanlış kişiyi vurmuş
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title