İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Üst Geçit İnşaatına Düştü: 4 Yaralı

Güncelleme:
Kaza saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Mustafa Kemal Ö.(45) yönetimindeki 16 CYM 15 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçit inşaat alanına düştü. Yan duran otomobilde sürücü ile araçtaki yolcular Nermin Y.(55), Nurcan Ö.(44) ve Mihrimah Sultan Ö.(11) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
