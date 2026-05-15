İnegöl'de otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. (48) idaresindeki 27 BCH 78 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Mustafa K. (48), yolcular polis memuru Halil İbrahim K. (29), Nuray K. (24) ve Şengül K. (57) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı