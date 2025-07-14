İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yokuş aşağı inen bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu şarampole devrilip trafoya çarptığı kaza, sürücüsüne herhangi bir zarar vermedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçup trafoya çarptı. Sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inmekte olan Metin B. (48) yönetimindeki 16 AOK 759 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole düşen otomobil, trafo duvarına çarparak durabildi. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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