İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak kontrolden çıktı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil üst geçit bariyerlerine çarptı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Salih Ü.(69) idaresindeki 16 ATN 288 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Hikmet Şahin Köprülü kavşağının bariyerlerine çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Cemile Ü.(66) ağır yaralandı. Araçta sıkışarak yaralanan çift, olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerince kurtarıldılar. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

