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Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 67 yaşındaki Nuran E. yaralandı. Önce evin damına, ardından yere düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi Mahallesi'nde Nuran E. (67), kendisine ait bahçedeki kiraz ağacından meyve topladığı sırada dengesini kaybetti. Ağacın üzerinden önce evin damına düşen yaşlı kadın, ardından yere savruldu. Yaralanan kadını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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